Аналитический дайджест SeaNews, 17-21 февраля 2025

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 7 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 7 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 5%.

Контейнерооборот лидеров, январь 2025

Оба крупнейших контейнерных порта показали рост к январю прошлого года.

Оборот мировых контейнерных линий, 2024

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 2024 года составил 185,3 млн TEU

Здесь убрали, там добавили

Провозные мощности на трейде Азия – Северная Европа после окончательного перехода к новой структуре альянсов контейнерных линий сократятся на 11%.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 8 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 8 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 10% и составляет 2795 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Динамика отгрузки на экспорт по жд

Рост погрузки экспорта в морские порты превысил 6% с начала года.

Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2024

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первого месяца 2025 года выросли в 1,4 раза.

Контейнерооборот российских портов в январе 2025 в деталях

Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2025 года увеличился на 11,1% относительно показателя января прошлого года.

Контейнерооборот российских портов в январе 2025 вырос на 11,1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 9,8%.

Грузооборот российских портов в январе 2025 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в январе 2025 года снизился на 2,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Грузооборот российских портов в январе 2025 снизился на 2,7%

Экспорт, на который в январе 2025 года приходилось 79,4% всего грузооборота, уменьшился на 1,8%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя января 2024 года на 35,6%.

Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, январь 2025

В первом месяце этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 3,5 млн тонн грузов.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 вырос на 35,6%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 40,2%.

Товарооборот

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, итоги 2024

По данным Евростата, экспорт из стран Евросоюза в Россию по 2024 года относительно 2023 года снизился на 24% до 67,5 млрд евро.

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, итоги 2024

Треть морского товарооборота в денежном выражении приходится на Францию.

Внешняя торговля РФ в 2024 году

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за 2024 год.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, итоги 2024

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом по итогам 2024 года составил 4,4 млн тонн.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, итоги 2024

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом по итогам 2024 года составил почти 4 млн тонн.

Товарооборот Россия – Казахстан в 2024 году

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в 2024 году составил 27,8 млрд долларов.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2025

На 7 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Сервис FREIGHTMarket обновлен

Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8, 2025

На 8 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 8 неделя, 2025

На 8 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 8, 2025

На 8 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов почти на всех направлениях снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 8, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются шестую неделю подряд.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 7 неделя 2025

На 7 неделе 2025 года цены на высокосернистый мазут (380 HSFO) и низкосернистый мазут (VLSFO) во всех исследуемых портах остались на уровне 6 недели.

Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2025

На 7 неделе 2025 года цены на высокосернистый мазут (380 HSFO) и морской газойль в большинстве исследуемых портов увеличились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 8 неделя 2025

На 8 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах пошли вверх.

Фото: РЖД