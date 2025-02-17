Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот лидеров, январь 2025
17.02.2025

Контейнерооборот лидеров, январь 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2025
    Железнодорожные контейнеры, январь 2025: рост почти на 10%
    Перевозки во внутреннем сообщении снизились
    2025Контейнерные перевозкиНоменклатураРЖД
    0
    27.01.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2025
    Цены на бункерное топливо демонстрируют разнонаправленную динамику
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    07.02.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 3-7 февраля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    24.01.2025
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 в деталях
    Импорт вырос на 16,9%, экспорт – на 5,7%
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    30.01.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2025
    Ставки уменьшились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    18.02.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2024
    Достигнут рекордный показатель по экспорту удобрений
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.02.2025 M-Line расширяет ротацию китайского сервиса
    18.02.2025 Здесь убрали, там добавили
    18.02.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 2024
    18.02.2025 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    17.02.2025 Контейнерооборот лидеров, январь 2025
    17.02.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    18.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    05.02.2025 Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов
    03.02.2025 Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •