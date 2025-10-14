Информационно-аналитическое агентство
Перевозки зерна по жд, август 2025
14.10.2025

Перевозки зерна по жд, август 2025

    • В сентябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 2,8 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 4,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

    На экспорт было погружено 2,1 млн тонн (+0,8%), в том числе 1,6 млн тонн (+3,1%) – в направлении портов. Наибольший объём зерна (1,4 млн тонн, +0,9%) был отправлен за рубеж через порты Северо-Запада.

    Во внутрироссийском сообщении было перевезено 672 тыс. тонн (+18,5%).

    Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в августе стали:

    • Ставропольский край (268 тыс. тонн),
    • Липецкая область (198 тыс. тонн),
    • Оренбургская область (195 тыс. тонн).

    Фото: РЖД


