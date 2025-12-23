Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%
23.12.2025

    • В ноябре 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 1,2% относительно показателя ноября 2024 года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 5,9%. Импорт снизился на 3,8%, каботаж – на 30,8%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года соответствовала 19,5%.

    Груженых контейнеров было обработано на 3,2% больше, чем в ноябре 2024 года. Из общего объема груженых 19,8% приходилось на рефконтейнеры, 80,2% – на сухие.

    56,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 43,2% – в экспорте, 0,05% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 4,1%.

    В ноябре 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Порт Кавказ приходилось 0,04%.

