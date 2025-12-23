Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%

В ноябре 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 1,2% относительно показателя ноября 2024 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 5,9%. Импорт снизился на 3,8%, каботаж – на 30,8%.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года соответствовала 19,5%.
Груженых контейнеров было обработано на 3,2% больше, чем в ноябре 2024 года. Из общего объема груженых 19,8% приходилось на рефконтейнеры, 80,2% – на сухие.
56,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 43,2% – в экспорте, 0,05% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 4,1%.
В ноябре 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Порт Кавказ приходилось 0,04%.
Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.
