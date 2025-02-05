Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов

Минтранс России разместил на публичное обсуждение проект постановления правительства Российской Федерации, касающийся правил перемещения порожних грузовых вагонов с припортовых станций.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, в настоящее время владелец инфраструктуры вправе перемещать порожние грузовые вагоны без оформленных перевозочных документов с припортовых станций Дальневосточного бассейна в пределах 1 тыс. км и в пределах 500 км – в остальных регионах России.

Эти правила были утверждены в 2015 году, когда общий парк на сети российских железных дорог составлял 1 млн 150 тыс. грузовых вагонов. В 2025 году количество вагонов выросло до 1 млн 383 тыс. «Темпы приобретения грузовых вагонов не учитывают общую емкость железнодорожных путей, что приводит к невозможности эффективного распределения парка на сети железных дорог», – уточняют в министерстве.

Увеличение расстояния перемещения порожних вагонов позволит освободить железнодорожные пути и обеспечить стабильную и ритмичную работу портов.

В Минтрансе рассчитывают, что благодаря принятию документа будет организована своевременная доставка грузов для нужд экономики России и обеспечено снабжение предприятий непрерывного цикла и населения энергоресурсами и товарами народного потребления.

Фото: пресс-служба Минтранса России