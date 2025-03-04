Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2025: выросла перевалка рефгрузов

В январе 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,7% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 84,2% всего грузооборота, вырос на 8%, импорт – на 8,7%. В каботаже было перевалено на 5,8% больше, чем в январе 2024 года. Транзит снизился на 75,8%.

Согласно имеющимся официальным данным, в январе 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 26,2%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна почти 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в январе 2025 года доля угля и кокса составляла 43,3%, нефти и нефтепродуктов – 25% и 6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 12%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 4,2 раза. Зерна было обработано на 66,3% больше, чем годом ранее, оборот рефгрузов вырос на 32,7%.

Наиболее значительно, на 38,6% снизился грузопоток прочих насыпных грузов. Лесных грузов перевалили на 23,1% меньше, чем годом ранее, накатных грузов (ро-ро) – на 11,5% меньше.

В январе 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 36,1%, Владивосток обработал 17,4%, на Ванино приходилось 14,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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