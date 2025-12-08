Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Все порты Финляндии, январь 2022 года
08.12.2025

Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.08.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 32 неделя, 2025
    Ставки резко выросли.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    01.09.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 35 неделя 2025
    В Роттердаме топливо подешевело.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    29.08.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 25-29 августа 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 35 неделе 2025 года.
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    11.06.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 37,2%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    04.09.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 36 неделя, 2025
    Ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    21.08.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 34, 2025
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.12.2025 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    08.12.2025 О встрече руководителей РЖД и DP World
    08.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2025
    05.12.2025 Рекордный объём из Владивостока в Москву
    05.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 49, 2025
    04.12.2025 Первая партия пшеницы в контейнерах из Красноярского края во Вьетнам
    Госрегулирование Показать всё
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •