Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Жд экспорт через порты, 3 месяца 2025
09.04.2025

Жд экспорт через порты, 3 месяца 2025

    • В январе-марте по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 79,5 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1%.

    В адрес портов Северо-Запада было отгружено 31,3 млн тонн, на 0,4% меньше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 29,3 млн тонн экспортных грузов (+4,2%), порты Юга – 18,9 млн тонн (-1,4%).

    Более половины объёма в экспортной погрузке занимает уголь. Его доля составила 51,07% (40,6 млн тонн).

    Помимо угля, положительную динамику обеспечили химикаты и сода (рост в 1,5 раза до 708,5 тыс. тонн), удобрения (рост в 1,4 раза до 9,1 млн тонн), черные металлы (+5,5% до3,9 млн тонн), железная руда (+4,7% до 1,4 млн тонн) и лесные грузы (+25,6% до 74,7 тыс. тонн).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.04.2025
    Грузооборот морских портов Китая в 2024 году
    Вырос на 3,6%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0
    12.03.2025
    Товарооборот Россия – Турция в январе 2025 года
    Снизился на 5,3%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотТурция
    0
    06.03.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 10, 2025
    Ставки пошли в рост
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    28.01.2025
    Грузооборот российских портов в декабре 2024 снизился на 3,2%
    Экспорт сократился на 2,8%
    2024ГрузооборотПорты
    0
    03.04.2025
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь 2025
    ЕС сократил поставки
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    24.02.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2025
    Цены на бункерное топливо демонстрируют разнонаправленную динамику
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.04.2025 Черноморские терминалы Украины нарастили импорт груженых контейнеров на 154%
    09.04.2025 «К портам на Балтике нужны новые подходы»
    09.04.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 снизился на 19,9%
    08.04.2025 Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2025: выросли перевозки огнеупоров и металлоконструкций
    08.04.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025
    08.04.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    27.03.2025 Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»
    26.03.2025 Ространснадзор проведет внеплановые проверки
    26.03.2025 Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •