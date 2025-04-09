Жд экспорт через порты, 3 месяца 2025

В январе-марте по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 79,5 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1%.

В адрес портов Северо-Запада было отгружено 31,3 млн тонн, на 0,4% меньше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 29,3 млн тонн экспортных грузов (+4,2%), порты Юга – 18,9 млн тонн (-1,4%).

Более половины объёма в экспортной погрузке занимает уголь. Его доля составила 51,07% (40,6 млн тонн).

Помимо угля, положительную динамику обеспечили химикаты и сода (рост в 1,5 раза до 708,5 тыс. тонн), удобрения (рост в 1,4 раза до 9,1 млн тонн), черные металлы (+5,5% до3,9 млн тонн), железная руда (+4,7% до 1,4 млн тонн) и лесные грузы (+25,6% до 74,7 тыс. тонн).

Фото: РЖД