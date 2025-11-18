Экспорт по жд черных металлов, 10 месяцев 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-октябре 2025 года выросли на 14,3%, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

Всего за 10 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт было отправлено 20,6 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них 2,3 млн тонн было перевезено в контейнерах (71,7 тыс. TEU, рост в 1,5 раза).

БОльшая часть (14,5 млн тонн, +13,4%) была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено 9,4 млн тонн (+15,1%), Северо-Запада – 3,3 млн тонн (+14,5%), Дальнего Востока – 1,7 млн тонн (+0,3%).

Через погранпереходы на экспорт отправлено 6,1 млн тонн (+15,9%).

Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

Липецкая область (7,1 млн тонн, +11,8%),

Челябинская область (3 млн, +48,4%),

Свердловская область (2,3 млн тонн, +31,1%).

Фото: РЖД