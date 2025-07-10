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Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%
10.07.2025

Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-июнь 2025 года составили 3 млн 779,8 тыс. TEU, на 2,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 498 тыс. TEU – на 3,2% меньше, чем годом ранее.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 2,7 млн TEU – на 5,1% меньше, чем в январе-июне 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 40,1 млн тонн, на 1,3% меньше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,9 раза до 6,3 тыс. TEU, цветных металлов (+31% до 81,2 тыс. TEU) и сахара (+24,2% до 3,5 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках зерна (+0,5% до 65,3 тыс. TEU), продуктов перемола (+2,8% до 21,8 тыс. TEU), лесных грузов (+2,6% до 300,7 тыс. TEU), бумаги (+5,9% до 191,9 тыс. TEU), черных металлов (+1,7% до 107,6 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+14,4% до 178,7 тыс. тонн).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок автомобилей и комплектующих – на 39,6% до 144,4 тыс. TEU, каменного угля – на 33,2% до 4,6 тыс. TEU, строительных грузов – на 32,7% до 89,9 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 26,5% до 5,4 тыс. TEU.

    Перевозки химикатов и соды сократились на 0,4% до 405,3 тыс. TEU, метизов – на 2,7% до 210,8 тыс. TEU, промышленных товаров – на 2,1% до 197,8 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 12,9% до 167,1 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 12,9% до 45,3 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах химических и минеральных удобрений снизились на 5,6% до 228,2 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья – на 3,4% до 14,6 тыс. TEU, рыбы – на 5,4% до 17,6 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 4,5% до 13,5 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 4% до 97,2 тыс. TEU.

    В июне во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 591,8 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 234,8 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в июне порядка 0,4 млн TEU.

    Фото: РЖД


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