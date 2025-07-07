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Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 в деталях
07.07.2025

Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 снизился на 8,9%

    • В мае 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя мая 2024 года на 8,9%.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 снизился на 8,9%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 21,4%. Экспорт снизился на 31,5%. В каботаже было перевалено на 34,8% меньше, чем годом ранее.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2025 года соответствовала 0,1%.

    Груженых контейнеров было обработано в 2,6 раза больше, чем в мае 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    81,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 14,6% – в экспорте, 4,1% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 64,9%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 66,8%, Оля перевалил 33,2%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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