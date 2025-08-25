Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июле 2025: выросла перевалка нефти

В июле 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 8,4% относительно показателя июля прошлого года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 63,3% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 15,5%. В каботаже было перевалено на 35,3% меньше, чем годом ранее. Импорт снизился на 7,7%. Транзит, напротив, увеличился на 23,2%.

В июле этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,6%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В июле 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 43,1% и 16,2% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 13,2%, на уголь и кокс – 9,3%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла на 80,8%. Черных металлов было обработано на 19,4% больше, чем в июле 2024 года, оборот нефти увеличился на 17,6%.

Наиболее значительно, на 80,5% снизилась перевалка рефгрузов. Химического налива перевалили на 48% меньше, чем в июле 2024 года, зерна обработали на 45,3% меньше.

В июле 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 65,8%, доля порта Туапсе была 10,2%, Тамань – 9,1%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi