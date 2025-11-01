Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях
01.11.2025

Грузооборот Арктического бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка нефтепродуктов

    • В сентябре 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 16,8% относительно показателя сентября 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Арктического бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка нефтепродуктов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 18,3%, каботаж – на 16,2%. В импорте было перевалено на 43,3% меньше, чем годом ранее.

    В сентябре 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,6%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,5%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (22,8%). Доля угля и кокса в сентябре 2025 года составила 17,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 2 раза. Лесных грузов было обработано на 75,7% больше, чем в сентябре 2024 года. Оборот нефтепродуктов увеличился на 45,8%.

    Наиболее значительно, на 27,2% снизился грузопоток черных металлов. Прочих навалочных грузов перевалили на 21,8% меньше, чем годом ранее, рефгрузов – на 21,7% меньше.

    В сентябре 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 53,6%, Сабетта обработала 28,2%, на Варандей приходилось 5,4%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2025
    Top 26-50 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    FESCO на 36-м месте
    Только для подписчиков
    2025Top-26-50контейнерные линиирейтинг контейнерных линий
    0
    22.09.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2025 в деталях
    Снизился на 4,8%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    29.04.2025
    О перспективах внедрения дистанционного управления на портовой и терминальной инфраструктуре в России
    География внедрения расширяется
    Газпромнефть-СнабжениеДистанционное управлениекрановое оборудованиепортовая инфраструктура
    0
    21.07.2025
    Внешняя торговля России, 5 месяцев 2025
    Объемы внешней торговли в январе-мае 2025 года составили 271,7 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляСтатистика таможниФТС
    0
    09.01.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 в деталях
    В ноябре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 10,4% относительно показателя ноября […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    07.02.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2024: выросла перевалка руды
    Экспорт сократился на 3,5%, каботаж – на 11%.
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.11.2025 Гетеборг ждет рекорда
    31.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 снизился на 30,9%
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях
    28.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%
    27.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •