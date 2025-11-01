Грузооборот Арктического бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка нефтепродуктов

В сентябре 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 16,8% относительно показателя сентября 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 18,3%, каботаж – на 16,2%. В импорте было перевалено на 43,3% меньше, чем годом ранее.

В сентябре 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,6%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,5%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (22,8%). Доля угля и кокса в сентябре 2025 года составила 17,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 2 раза. Лесных грузов было обработано на 75,7% больше, чем в сентябре 2024 года. Оборот нефтепродуктов увеличился на 45,8%.

Наиболее значительно, на 27,2% снизился грузопоток черных металлов. Прочих навалочных грузов перевалили на 21,8% меньше, чем годом ранее, рефгрузов – на 21,7% меньше.

В сентябре 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 53,6%, Сабетта обработала 28,2%, на Варандей приходилось 5,4%.

