Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе вырос на 11,6%

В январе 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 11,6% относительно показателя января 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 13,6%, импорт – на 9,4%. Каботажа в январе 2025 года не было.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2025 года соответствовала 21,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 11,9% больше, чем в январе 2024 года. Из общего объема груженых 19,1% приходилось на рефконтейнеры, 80,9% – на сухие.

66,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 33,3% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 10,9%.

В январе 2025 года все контейнеры прошли через Новороссийск.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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