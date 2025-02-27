Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе вырос на 11,6%

В январе 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 11,6% относительно показателя января 2024 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 13,6%, импорт – на 9,4%. Каботажа в январе 2025 года не было.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2025 года соответствовала 21,1%.
Груженых контейнеров было обработано на 11,9% больше, чем в январе 2024 года. Из общего объема груженых 19,1% приходилось на рефконтейнеры, 80,9% – на сухие.
66,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 33,3% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 10,9%.
В январе 2025 года все контейнеры прошли через Новороссийск.
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