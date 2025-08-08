Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket
08.08.2025

Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков:

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности август 2025 года.

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более 32 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 6, 2025
    Ставки увеличились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    19.05.2025
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 3 месяца 2025
    ЕС продолжает наращивать поставки в РФ
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатМорские перевозки
    0
    23.07.2025
    Грузооборот российских портов в июне 2025 снизился на 7,6%
    Экспорт сократился на 8,5%.
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    26.06.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 26, 2025
    Ставки идут вниз.
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    10.04.2025
    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь 2025
    Поставки нарастила только Хорватия
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    04.04.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 31 марта — 4 апреля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 14 неделе
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.08.2025 Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2025: минус 3,3%
    08.08.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2025
    08.08.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 снизился на 41,6%
    07.08.2025 Контейнерный поезд Владивосток – Калуга
    07.08.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    07.08.2025 Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
    05.08.2025 Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы
    04.08.2025 Утверждён закон о границах речных портов
    01.08.2025 В СЗТУ встретились с линейщиками
    01.08.2025 Назначен начальник Московской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •