Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2025 снизился на 11,7%

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 11,7% относительно показателя февраля прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 17,8%, каботаж – на 2,2%. В импорте было перевалено на 31,7% меньше, чем годом ранее. Транзит снизился на 88,1%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2025 года соответствовала 41,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 19,1% меньше, чем в феврале 2024 года. Из общего объема груженых 6,3% приходилось на рефконтейнеры, 93,7% – на сухие.

47,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 30,8% в экспорте, 20,8% – в каботаже и 0,5% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 19,7%.

В феврале 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 61,8%, Восточный обработал 18,7%, на Находку приходилось 5,8%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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