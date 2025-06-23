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Грузооборот российских портов в мае 2025 в деталях
23.06.2025

Грузооборот российских портов в мае 2025 снизился на 3,3%

    • Грузооборот всех морских портов России в мае 2025 года снизился на 3,3% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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    Грузооборот российских портов в мае 2025 снизился на 3,3%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в мае 2025 года приходилось 78,4% всего грузооборота, уменьшился на 5,1%. В каботаже было перевалено на 7% меньше, чем годом ранее. Транзит увеличился на 15,2%, импорт – на 9,3%.

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31% и 14,1% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,5%.

    Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых увеличилась на 47,7%. Руды было обработано на 45,8% больше, чем в мае 2024 года. Оборот химического налива вырос на 26,9%.

    На 59,9% снизился грузопоток зерна. Перевалка сахара сократилась на 57,1%, металлолома – на 26,4%.

    В мае 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30,9%, Дальневосточный бассейн обработал 29,7%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 28,5%, 10,3% и 0,6% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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