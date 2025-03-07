Аналитический дайджест SeaNews, 3-7 марта 2025

Мировой контейнерный рынок

Финансовые показатели CMA CGM за 2024 год

В 4 квартала 2024 года выручка по группе увеличилась на 38,8% к аналогичному периоду 2023 года.

Логистический центр Казахстана в китайском Сиане: итоги первого года работы

Объем транзитных перевозок через логистический центр Казахстана в Сиане на северо-западе Китая, открытый 28 февраля 2024 года, превысил 150 тыс. тонн.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 10 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 10 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 3%.

CMA CGM обошел Maersk

CMA CGM поднялась на вторую строчку рейтинга крупнейших контейнерных линий, оттеснив Maersk на третье место.

Новый лидер среди глобальных терминальных операторов и перетасовка сервисов

Объявленная на этой неделе, без преувеличения, сделка века по продаже CK Hutchison 80% в Hutchison Ports Holding консорциуму в составе Blackrock, Global Infrastructure Partners и терминального подразделения MSC Terminal Investment Limited (TiL) дала обильную пищу для всевозможных предположений и прогнозов.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2025 снизился на 2,5%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт уменьшился на 0,6%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,7%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2025: выросла перевалка рефгрузов

Экспорт, на долю которого приходилось 84,2% всего грузооборота, вырос на 8%.

Грузы РЖД, 2 месяца 2025: снижение по большинству позиций

По итогам первых двух месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 5,6%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 10,9% относительно показателя января 2024 года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2025 вырос на 10,9%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже (99,8%), который по итогам отчетного месяца увеличился.

Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,5% относительно показателя января 2024 года.

Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025: выросла перевалка сжиженного газа

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 8,9%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя января 2024 года на 1,3%.

Экспорт угля по жд, 2 месяца 2025

В январе-феврале 2025 года на экспорт было отгружено по железной дороге 30,5 млн тонн угля

Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2025 вырос на 1,3%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 7%.

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 20,9% относительно показателя января 2024 года.

Товарооборот

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, итоги 2024 года

По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам 2024 года составил 4,23 млн тонн.

Товарооборот Россия – Финляндия в 2024 году

По данным финской таможни, в 2024 году из Финляндии в Россию было ввезено товаров на сумму 357,8 млн евро.

Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, итоги 2024

По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза по итогам 2024 года составил 3.3 млн тонн.

Товарооборот Россия – Грузия в январе 2025 года

По данным национальной службы статистики Грузии, в январе 2025 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 7% относительно показателя января 2024 года.

Цветы к 8 марта в зеркале таможенной статистики

В преддверии 8 марта ФТС поделилась в своем телеграм-канале некоторой статистикой по оформлению цветов.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2025

На 9 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 10, 2025

На 10 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают расти.

Фрахтовый рынок Черного моря, 10 неделя, 2025

На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 10, 2025

На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельных направлениях подросли.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 10, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются восьмую неделю подряд.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 9 неделя 2025

На 9 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах пошли вниз.

Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2025

На 10 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах снизились.

Фото: РЖД