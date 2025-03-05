Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2025 вырос на 10,9%

В январе 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 10,9% относительно показателя января 2024 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже (99,8%), который по итогам отчетного месяца увеличился на 10,7%. В экспорте было перевалено 21 TEU. В январе прошлого года экспорта не было.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2025 года соответствовала 2,7%.

Груженых контейнеров было обработано на 14,2% больше, чем в январе 2024 года. Из общего объема груженых 3,8% приходилось на рефконтейнеры, 96,2% – на сухие.

99,7% груженых контейнеров прошло в каботаже, 0,3% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 6,1%.

В январе 2025 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 41,8%, на Дудинку приходилось 38%, через Архангельск прошло 16,8%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID: Kra23UgKi