Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует
29.08.2025

Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует

    • Контейнерооборот порта Гетеборг составил по итогам первого полугодия 2025 года 470 тыс. TEU, сообщили SeaNews в Администрации порта. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было обработано 468 тыс. TEU.

    Рекордного уровня достиг контейнеропоток, поступающий / вывозимый из порта по железной дороге – 260 тыс. TEU, на 4% больше, чем годом ранее. Теперь железнодорожным транспортом доставляется в порт и вывозится из порта 60% всех контейнерных грузов.

    Этим летом, отметили в порту, на Гетеборг было открыто два новых сервиса – short sea на Балтике (оператор CMA CGM) и deep sea из Азии (операторы Maersk и Hapag-Lloyd).

    Внутриевропейские ро-ро перевозки увеличились на 1% до 272 тыс. ед., перевалка легковых автомобилей снизилась на 7% 124 тыс. ед. Грузопоток нефтепродуктов упал на 13% до 9,4 млн тонн. Оборот сухих грузов обвалился на 43% до 155 тыс. тонн, что отражает снижение спроса со стороны строительной индустрии на стройматериалы – камень, гравий, песок). В то же время, продолжается рост перевалки продукции лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности.

    В первом полугодии 2025 года в Гетеборг было совершено 16 судозаходов круизных судов по сравнению с рекордными 26 судозаходами в прошлом году.

    Фото: Администрация порт Гетеборг


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.07.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-май 2025
    Германия сократила поставки на четверть
    Только для подписчиков
    2025грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    30.04.2025
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 2 месяца 2025
    Поставки из Евросоюза существенно увеличились.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатМорские перевозки
    0
    04.06.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены данные ставок линий со сроком валидности июнь 2025 года и статистика судозаходов за май 2025 года.
    2025FREIGHTMarketОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    17.02.2025
    Динамика отгрузки на экспорт по жд
    Рост погрузки экспорта в морские порты превысил 6% с начала года.
    2025ПогрузкаПортыРЖД
    0
    03.07.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в мае 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 6,4%.
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    06.02.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2025
    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025Freight marketНовороссийск-АлександрияСервис
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.08.2025 Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует
    29.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 35, 2025
    28.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 снизился на 1,7%
    27.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 в деталях
    26.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%
    25.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •