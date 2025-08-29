Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует

Контейнерооборот порта Гетеборг составил по итогам первого полугодия 2025 года 470 тыс. TEU, сообщили SeaNews в Администрации порта. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было обработано 468 тыс. TEU.

Рекордного уровня достиг контейнеропоток, поступающий / вывозимый из порта по железной дороге – 260 тыс. TEU, на 4% больше, чем годом ранее. Теперь железнодорожным транспортом доставляется в порт и вывозится из порта 60% всех контейнерных грузов.

Этим летом, отметили в порту, на Гетеборг было открыто два новых сервиса – short sea на Балтике (оператор CMA CGM) и deep sea из Азии (операторы Maersk и Hapag-Lloyd).

Внутриевропейские ро-ро перевозки увеличились на 1% до 272 тыс. ед., перевалка легковых автомобилей снизилась на 7% 124 тыс. ед. Грузопоток нефтепродуктов упал на 13% до 9,4 млн тонн. Оборот сухих грузов обвалился на 43% до 155 тыс. тонн, что отражает снижение спроса со стороны строительной индустрии на стройматериалы – камень, гравий, песок). В то же время, продолжается рост перевалки продукции лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности.

В первом полугодии 2025 года в Гетеборг было совершено 16 судозаходов круизных судов по сравнению с рекордными 26 судозаходами в прошлом году.

Фото: Администрация порт Гетеборг