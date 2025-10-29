Грузооборот Дальневосточного бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

В сентябре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 16% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Экспорт, на долю которого приходилось 85,2% всего грузооборота, вырос на 21%. Каботаж составил 1,7 млн тонн. В транзите было перевалено на 21,2% больше, чем в сентябре 2024 года. Импорт снизился на 14,3%.

Согласно имеющимся официальным данным, в сентябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в сентябре 2025 года доля угля и кокса составляла 52,1%, нефти и нефтепродуктов – 21,6% и 5,6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,7%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла на 65,4%. Угля и кокса было обработано на 34,4% больше, чем годом ранее, оборот рефгрузов увеличился на 27,4%.

Наиболее значительно, на 64,8% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Химического налива перевалили на 54,2% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 43,4% меньше.

В сентябре 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 32,9%, Ванино обработал 16,4%, на Владивосток приходилось 15,7%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi