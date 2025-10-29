Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях
29.10.2025

Грузооборот Дальневосточного бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

    • В сентябре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 16% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Экспорт, на долю которого приходилось 85,2% всего грузооборота, вырос на 21%. Каботаж составил 1,7 млн тонн. В транзите было перевалено на 21,2% больше, чем в сентябре 2024 года. Импорт снизился на 14,3%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в сентябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в сентябре 2025 года доля угля и кокса составляла 52,1%, нефти и нефтепродуктов – 21,6% и 5,6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,7%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла на 65,4%. Угля и кокса было обработано на 34,4% больше, чем годом ранее, оборот рефгрузов увеличился на 27,4%.

    Наиболее значительно, на 64,8% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Химического налива перевалили на 54,2% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 43,4% меньше.

    В сентябре 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 32,9%, Ванино обработал 16,4%, на Владивосток приходилось 15,7%.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.06.2025
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 4 месяца 2025
    Европейский экспорт в РФ сохраняет небольшой рост Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза […]
    2025внешнеторговый оборотЕвросоюзЕвростат
    0
    15.04.2025
    Первое в этом году банкротство на контейнерном рынке
    На банкротство подала сингапурская линия 
    2025БанкротствоКонтейнерная линияСингапур
    0
    10.02.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2024 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 0,7%
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    30.04.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 в деталях
    Снизился на 5,5%
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    11.07.2025
    Товарооборот Россия — Китай в январе-мае 2025 года
    Снижение на 8,2%
    2025КитайТоварооборот
    0
    29.05.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 22 неделя, 2025
    Ставки стоят на месте
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  




