Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 18, 2025
06.05.2025

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 18, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.02.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 6 неделя, 2025
    Ставки снизились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    19.02.2025
    Контейнерооборот российских портов в январе 2025 вырос на 11,1%
    Импорт вырос на 9,8%, экспорт – на 17,4%
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    06.02.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2025
    Ставки пошли вниз
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    07.05.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, апрель 2025
    Рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам апреля 2025 года
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    05.03.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 5,5%
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    20.03.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2025
    Ставки на отдельных направлениях опустились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом квартале 2025
    07.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 вырос на 7,6%
    06.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    06.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях
    05.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2025
    05.05.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%
    Госрегулирование Показать всё
    07.05.2025 В России завершили оценку техсостояния нефтяных танкеров
    07.05.2025 Правительство утвердило особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры
    25.04.2025 Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •