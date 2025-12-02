Грузооборот Арктического бассейна в октябре 2025: выросла перевалка черных металлов

В октябре 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 6% относительно показателя октября 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 1,2%, импорт – на 30,7%. В каботаже было перевалено на 23,1% больше, чем годом ранее.

В октябре 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,3%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 43,6%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (29,7%). Доля угля и кокса в октябре 2025 года составила 9,7%.

Самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 2 раза. Черных металлов было обработано в 2 раза больше, чем в октябре 2024 года. Оборот нефтепродуктов увеличился на 68,2%.

Наиболее значительно, на 72,1% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Руды перевалили на 60,7% меньше, чем годом ранее, лесных грузов – на 53,5% меньше.

В октябре 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 45,2%, Сабетта обработала 42,5%, на Варандей приходилось 5,9%.

