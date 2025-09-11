Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 37, 2025
11.09.2025

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 37, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.06.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2025
    Объемы падают
    Только для подписчиков
    2025грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    20.03.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 12 неделя, 2025
    Ставки пошли вниз
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    11.09.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 37 неделя, 2025
    Ставки поднялись.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    03.04.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2025: выросла перевалка черных металлов
    Экспорт сократился на 7%.
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    10.09.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-июле 2025 года
    Снизился на 8,6%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0
    25.04.2025
    Жд перевозки лесных грузов, март 2025
    Перевозки лесных грузов на сети РЖД в марте выросли на 6,3%.
    2025Лесные грузыРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.09.2025 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2025: снижение углубляется
    10.09.2025 Зафрахтованный ZIM контейнеровоз потерял почти 70 контейнеров
    10.09.2025 Первый электрический ричстакер на терминале Глобал Портс
    09.09.2025 Первая экспортная отправка пиломатериалов с использованием электронной площадки «Оператор товарных поставок»
    09.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2025
    08.09.2025 FESCO об обслуживании Калининграда в рамках deep sea линии FBOL
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •