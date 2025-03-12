Жд экспорт через порты, 2 месяца 2025

В январе-феврале по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 52,8 млн тонн грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,1%.

В адрес портов Северо-Запада было отгружено 20,9 млн тонн, на 2,2% больше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 18,8 млн тонн экспортных грузов (+2,6%), порты Юга – 13,1 млн тонн (+1,3%).

Более половины объёма в экспортной погрузке занимает уголь. Его доля составила 51,6%.

Помимо угля, положительную динамику обеспечили химикаты и сода (рост в 1,6 раза до 460,9 тыс. тонн), удобрения (рост в 1,4 раза до 6 млн тонн) и лесные грузы (+18,2% до 40,5 тыс. тонн).

Фото: РЖД