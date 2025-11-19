Информационно-аналитическое агентство
О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
19.11.2025

О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»

    • За счет реализации национального проекта «Эффективная транспортная система» к 2030 году мощности морских портов увеличатся на 225,4 млн тонн. При этом наибольший прирост ожидается на восточном направлении – более 115 млн тонн.

    Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, о реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»  и других мерах государственной поддержки морского и внутреннего водного транспорта в рамках форсайт-сессии на площадке XIX Международного форума и выставки «Транспорт России» рассказал заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.

    В ходе развития опорной сети внутренних водных путей к 2030 году планируется сокращение участков с осадкой судов до 3,6 м с 667 км до 68 км.

    В 2025 году по инициативе Минтранса России принято два федеральных закона: об установлении границ речных портов: о формировании и ведении реестра поставщиков бункерного топлива. Также – 39 актов Правительства РФ и 35 приказов Минтранса России.

    В настоящее время в разработке следующие законопроекты, которые совершенствуют вопросы регулирования отрасли:

    • закрепление грузовой базы за российскими судовладельцами;
    • регламентация перевозки опасных грузов морским транспортом;
    • фото- и видеофиксация нарушений правил плавания на внутреннем водном транспорте;
    • сокращение судовых документов.

    Фото: Росморречфлот


    Новости по теме
    21.10.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 вырос на 9,4%
    Импорт увеличился на 7,8%, экспорт снизился на 3,5%.
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    22.01.2025
    Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2024
    Контейнерооборот вырос на 7,3%
    Только для подписчиков
    2024КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    16.10.2025
    Грузооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
    Грузооборот морских портов России вырос на 7,9%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    14.03.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 11 неделя 2025
    Морской газойль дешевеет
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    14.04.2025
    Контейнерные порты Турции, Q1 2025
    Порт-лидер нарастил перевалку.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыТурция
    0
    23.09.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 39 неделя 2025
    Топливо подешевело.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0


    Контейнерные перевозки
    19.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    19.11.2025 Контейнерооборот и грузооборот через Гамбург, 9 месяцев 2025
    18.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%
    17.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
    17.11.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025
    17.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025
    Госрегулирование
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    Вакансии
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
