За счет реализации национального проекта «Эффективная транспортная система» к 2030 году мощности морских портов увеличатся на 225,4 млн тонн. При этом наибольший прирост ожидается на восточном направлении – более 115 млн тонн.

Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, о реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система» и других мерах государственной поддержки морского и внутреннего водного транспорта в рамках форсайт-сессии на площадке XIX Международного форума и выставки «Транспорт России» рассказал заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.

В ходе развития опорной сети внутренних водных путей к 2030 году планируется сокращение участков с осадкой судов до 3,6 м с 667 км до 68 км.

В 2025 году по инициативе Минтранса России принято два федеральных закона: об установлении границ речных портов: о формировании и ведении реестра поставщиков бункерного топлива. Также – 39 актов Правительства РФ и 35 приказов Минтранса России.

В настоящее время в разработке следующие законопроекты, которые совершенствуют вопросы регулирования отрасли:

закрепление грузовой базы за российскими судовладельцами;

регламентация перевозки опасных грузов морским транспортом;

фото- и видеофиксация нарушений правил плавания на внутреннем водном транспорте;

сокращение судовых документов.

Фото: Росморречфлот