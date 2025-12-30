Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка цветных металлов

В ноябре 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 7,6% относительно показателя ноября 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 15,5%. В каботаже было перевалено 12,5% больше, чем годом ранее. Импорт увеличился на 6,5%.

В ноябре 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 9,3%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 43,9%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (30,9%). Доля угля и кокса в ноябре 2025 года составила 8,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла в 2,3 раза. Тарно-штучных грузов было обработано в 2 раза больше, чем в ноябре 2024 года. Оборот цветных металлов увеличился на 35,2%.

Наиболее значительно, на 40,7% снизился грузопоток руды. Металлолома перевалили на 36,3% меньше, чем годом ранее, лесных грузов – на 33,2% меньше.

В ноябре 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 49,6%, Сабетта обработала 38,7%, на Варандей приходилось 4,9%.

