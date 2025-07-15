Объем грузоперевозок на Канале имени Москвы увеличился на более чем на 20 %

За первое полугодие 2025 года по внутренним водным путям Московского бассейна перевезли 9,8 млн тонн грузов, что на 20,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Из общего объема грузов 86,7 % составляют минерально-строительные материалы, 10,5 % – промышленное сырьё, 1,4 % – нефтепродукты.

Число судов, прошедших через шлюзы, возросло на 10,5 % и достигло более 35,9 тыс. ед.

За первое полугодие 2025 года по внутренним водным путям Московского бассейна перевезли более 1,4 млн пассажиров.

В навигацию используются 3,5 тыс. навигационных знаков, в том числе 2,1 тыс. плавучих и 1,4 тыс. береговых.

Для поддержания гарантированных габаритов судовых ходов выполнены путевые работы по дноуглублению на транзите в объеме более 794,7 тыс. куб. м, дноочищению в объеме 673 тонн, тралению на 164 кв. км и русловым изысканиям в количестве 177 съtмок.

Протяженность внутренних водных путей с гарантированными габаритами составляет 2,1 тыс. км.

ФГБУ «Канал имени Москвы» осуществляет деятельность на территории 13 субъектов Российской Федерации. Состоит из Управления и 10 филиалов, объекты которых включают в себя 235 гидротехнических сооружений и 3846,75 км водных путей. Основные судоходные трассы проходят по Рыбинскому водохранилищу, р. Волге от Твери до н.п. Хопылево, каналу имени Москвы, Москве-реке и р. Оке от Калуги до входа в канал Сейма.

Фото: Росморречфлот