Frontline о выручке, прибыли и дневном заработке танкеров
03.09.2025

    • Frontline опубликовал основные финансовые показатели за второй квартал 2025 года. Как сообщили SeaNews в компании, выручка за отчетный период составила 480,1 млн долларов, чистая прибыль – 77,5 млн долларов, скорректированная прибыль – 80,4 млн долларов.

    Тайм-чартерный эквивалент в сегменте VLCC составил во втором квартале 43,1 тыс. долларов в день против 37,2 тыс. долларов в первом квартале этого года. В третьем квартале прогнозируется 38,7 тыс. долларов в день, среднегодовой показатель – 40,1 тыс. долларов. Чтобы выйти в ноль, дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте на ближайшие 12 месяцев должна остсавлять 28,7 тыс. долларов.

    В сегменте танкеров Suezmax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте составляла во втором квартале 38,9 тыс. долларов против 31,2 тыс. долларов в первом квартале. В третьем квартале ожидается 37,2 тыс. долларов, в среднем по году – 35,1 тыс. долларов. Чтобы выйти в ноль, необходимо зарабатывать в день 22,9 тыс. долларов.

    В сегменте LR2 / Aframax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте составляла во втором квартале 29,3 тыс. долларов против 22,3 тыс. долларов в первом квартале. В третьем квартале прогнозируется 36,6 тыс. долларов в день, в среднем по году – 26 тыс. долларов. Чтобы выйти в ноль, нужно обеспечить 22,9 тыс. долларов в день.

    Фото: Shipspotting / simonwp


  •  




