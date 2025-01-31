РЖД проиндексируют зарплату

РЖД приняли решение о проведении с 1 февраля доиндексации заработной платы на 2,04% за 2024 год. Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации, сообщается в телеграм-канале компании.

С 1 марта 2025 года в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет индексирована на 1,6%. Кроме того, очередная индексация в соответствии с коллективным договором будет проведена осенью в полном объеме в соответствии с изменением величины прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития.

«В РЖД трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается наших частных учреждений образования и здравоохранения», — говорится в сообщении.

Фото: РЖД