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РЖД проиндексируют зарплату
31.01.2025

РЖД проиндексируют зарплату

    • РЖД приняли решение о проведении с 1 февраля  доиндексации заработной платы на 2,04% за 2024 год. Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации, сообщается в телеграм-канале компании.

    С 1 марта 2025 года в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет индексирована на 1,6%. Кроме того, очередная индексация в соответствии с коллективным договором будет проведена осенью в полном объеме в соответствии с изменением величины прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития.

    «В РЖД трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается наших частных учреждений образования и здравоохранения», — говорится в сообщении.

    Фото: РЖД


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