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Первый прямой поезд из Китая на ТЛЦ «Южный порт»
04.07.2025

Рекордный грузооборот на Восточном полигоне

    • По итогам первого полугодия 2025 года грузооборот на Восточном полигоне вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,6 млн т/км в сутки. Как сообщает РЖД в своем телеграм-канале, такие цифры прозвучали на брифинге для грузоотправителей.

    Этому в том числе способствовало увеличение количества поездов, пропущенных в режиме виртуальной сцепки, – на 20,6% (до 43,3 тыс.), тяжеловесных – на 15,2% (до 18,6 тыс.), а также соединенных поездов – на 27,9% (до 5 тыс.).

    В связи с сокращением грузовой базы в целом по сети совместно с собственниками вагонов продолжается работа с избыточным парком. Всего из перевозочного процесса выведено 211 тыс. невостребованных порожних вагонов.

    Это позволило снизить оборот вагона на инфраструктуре РЖД на 2 суток (-12,4%), повысить скорость доставки груженых вагонов (+46,7%), увеличить долю отправок, прибывших в установленный срок (на 3,7 процентных пункта).

    Как отметил замглавы РЖД Дмитрий Мурев, негативное влияние на показатели грузовых перевозок продолжает оказывать непредъявление грузов по согласованным заявкам.

    По этой причине общий недогруз в июне составил 22,4 млн тонн. Примерно половина приходится на южное направление – 11,7 млн тонн, в том числе 2,7 млн тонн нефтяных, 2 млн тонн строительных грузов, 1,4 млн тонн угля.

    В направлении Северо-Запада не предъявлено 5,8 млн тонн, в т.ч. 1,2 млн тонн нефтяных, 1,1 млн тонн угля, 0,8 млн тонн удобрений. На восток недогрузили 4,9 млн тонн: 2,3 млн тонн угля, 0,7 млн тонн нефтяных, 0,3 млн тонн лесных грузов.

    РЖД, подчеркнул Д.Мурев, заинтересованы в каждой дополнительной тонне погрузки и готовы оперативно взаимодействовать с грузоотправителями по согласованию конкретных параметров перевозки.

    РЖД


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