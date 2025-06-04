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железная дорога
04.06.2025

Пилотный контейнерный поезд, оформленный полностью в цифровом формате

    • 4 июня на станцию Жодино в Белоруссии из порта Санкт-Петербург прибыл полносоставный контейнерный поезд, оформленный полностью в цифровом формате. В его составе — 55 контейнеров с автомобильными комплектующими.

    По информации РЖД партнерами компании по проекту интермодальной пилотной отправки стали Белорусская железная дорога, а также компании «Хаб Шиппинг» и «РейлФлагманЛогистик», завод «Белджи» и Большой порт Санкт-Петербург, которые впервые присоединились к проекту ИНТЕРТРАН.

    Вся интермодальная отправка реализована полностью в цифровом формате. В Большом порту Санкт-Петербург, куда прибыл груз из Шанхая, все таможенные и перевозочные документы оперативно были оформлены в электронном виде. Далее контейнеры отправили по железной дороге в Белоруссию.

    ИНТЕРТРАН инициирован РЖД в 2019 году. Сегодня это современный цифровой логистический сервис доставки контейнеров в интермодальном сообщении. В рамках проекта создан порядок взаимодействия операторов морских линий, РЖД, таможенных органов, грузоотправителей и получателей груза в цифровом формате.

    По технологии ИНТЕРТРАН уже оформляются 95% импортных грузов, следующих через Владивостокский морской торговый порт. Планируется, что теперь и интермодальные перевозки из стран АТР в Белоруссию через Санкт-Петербург с оформлением таможенного транзита полностью в безбумажном виде станут регулярными.

    Фото: РЖД


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