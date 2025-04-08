Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025
08.04.2025

Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2025: выросли перевозки огнеупоров и металлоконструкций

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-март 2025 года составили 1 млн 942 тыс. TEU, на 0,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 758,9 тыс. TEU – на 2,2% меньше, чем годом ранее.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения достигло 1 млн 378 тыс. TEU – на 1% меньше, чем в январе-марте 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 20,3 млн тонн, на 1,3% больше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 2 раза, огнеупоров – в 1,5 раза и металлоконструкций – в 1,3 раза.

    Высокая динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола – рост в 1,4 раза до 11,9 тыс. TEU.

    Заметный рост в процентном отношении показали перевозки цветных металлов – на 28,1% до 40,7 тыс. TEU, зерна – на 26,5% до 42,9 тыс. TEU и каменного угля – на 26% до 3,9 TEU.

    Также увеличились перевозки в контейнерах остальных продовольственных товаров – на 10,9% до 76,9 тыс. TEU, бумаги – на 8,7% до 96,4 тыс. TEU, лесных грузов – на 5,6% до 148,6 тыс. TEU и химических и минеральных удобрений – на 3,4% до 122,6 тыс. TEU.

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок строительных грузов – на 29,8% до 45,3 тыс. TEU, а также картофеля, овощей и фруктов – на 25,8% до 2,9 тыс. TEU.

    Перевозки химикатов и соды сократились на 3,7% до 204,4 тыс. TEU, промышленных товаров – на 4,4% до 103,3 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 7,5% до 89,7 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 9,4% до 88,9 тыс. TEU, метизов – на 4,2% до 106,9 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах цветной руды и серного сырья снизились на 13,1% до 6,8 тыс. TEU, черных металлов – на 6,1% до 51,7 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 14,5% до 21,3 тыс. TEU, рыбы – на 8,3% до 8,8 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 4,7% до 6,2 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 10,9% до 76,9 тыс. TEU.

    В марте во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 654 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 265,1 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в марте 455,4 тыс. TEU.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.02.2025
    Экспорт контейнерных грузов по жд вырос в 1,5 раза
    За шесть лет
    Контейнерные перевозкиРЖДЭкспорт
    0
    21.03.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2025
    Ставки продолжают идти вниз
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    02.04.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2025 в деталях
    Грузооборот снизился на 9%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    14.02.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 10-14 февраля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews за 10-14 февраля 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    12.03.2025
    Товарооборот Россия – Турция в январе 2025 года
    Снизился на 5,3%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотТурция
    0
    27.03.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, январь 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января 2025 года составил 15,2 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025Контейнерные перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.04.2025 Черноморские терминалы Украины нарастили импорт груженых контейнеров на 154%
    09.04.2025 «К портам на Балтике нужны новые подходы»
    09.04.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 снизился на 19,9%
    08.04.2025 Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2025: выросли перевозки огнеупоров и металлоконструкций
    08.04.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025
    08.04.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    27.03.2025 Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»
    26.03.2025 Ространснадзор проведет внеплановые проверки
    26.03.2025 Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •