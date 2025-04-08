Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2025: выросли перевозки огнеупоров и металлоконструкций

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-март 2025 года составили 1 млн 942 тыс. TEU, на 0,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 758,9 тыс. TEU – на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения достигло 1 млн 378 тыс. TEU – на 1% меньше, чем в январе-марте 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 20,3 млн тонн, на 1,3% больше, чем годом ранее.

По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 2 раза, огнеупоров – в 1,5 раза и металлоконструкций – в 1,3 раза.

Высокая динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола – рост в 1,4 раза до 11,9 тыс. TEU.

Заметный рост в процентном отношении показали перевозки цветных металлов – на 28,1% до 40,7 тыс. TEU, зерна – на 26,5% до 42,9 тыс. TEU и каменного угля – на 26% до 3,9 TEU.

Также увеличились перевозки в контейнерах остальных продовольственных товаров – на 10,9% до 76,9 тыс. TEU, бумаги – на 8,7% до 96,4 тыс. TEU, лесных грузов – на 5,6% до 148,6 тыс. TEU и химических и минеральных удобрений – на 3,4% до 122,6 тыс. TEU.

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок строительных грузов – на 29,8% до 45,3 тыс. TEU, а также картофеля, овощей и фруктов – на 25,8% до 2,9 тыс. TEU.

Перевозки химикатов и соды сократились на 3,7% до 204,4 тыс. TEU, промышленных товаров – на 4,4% до 103,3 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 7,5% до 89,7 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 9,4% до 88,9 тыс. TEU, метизов – на 4,2% до 106,9 тыс. TEU.

Перевозки в контейнерах цветной руды и серного сырья снизились на 13,1% до 6,8 тыс. TEU, черных металлов – на 6,1% до 51,7 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 14,5% до 21,3 тыс. TEU, рыбы – на 8,3% до 8,8 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 4,7% до 6,2 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 10,9% до 76,9 тыс. TEU.

В марте во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 654 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 265,1 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в марте 455,4 тыс. TEU.

Фото: РЖД