Регионы-лидеры по погрузке на жд

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам 2024 года.
С точки зрения объемов в первую тройку вошли:
- Кемеровская область, отгрузившая 206,6 млн тонн;
- Свердловская область — 59 млн тонн;
- Красноярский край — 51 млн тонн.
Самую высокую динамику показали:
- Тамбовская область — рост на 29% (обеспечен за счет наращивания в 1,6 раза перевозок нефтяных грузов);
- Орловская область — рост на 16% (благодаря увеличению погрузки зерна на 21%) и Республика Саха (Якутия) – рост 15,5% за счет наращивания объемов отправки угля,
- Чеченская Республика – рост 12% (рост за счет увеличения погрузки нефтяных и строительных грузов).
Фото: телеграм-канал РЖД