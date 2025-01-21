Регионы-лидеры по погрузке на жд

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам 2024 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 206,6 млн тонн;

Свердловская область — 59 млн тонн;

Красноярский край — 51 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Тамбовская область — рост на 29% (обеспечен за счет наращивания в 1,6 раза перевозок нефтяных грузов);

Орловская область — рост на 16% (благодаря увеличению погрузки зерна на 21%) и Республика Саха (Якутия) – рост 15,5% за счет наращивания объемов отправки угля,

Чеченская Республика – рост 12% (рост за счет увеличения погрузки нефтяных и строительных грузов).

Фото: телеграм-канал РЖД