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Регионы-лидеры по погрузке на жд
21.01.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам  2024 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 206,6 млн тонн;
    • Свердловская область — 59 млн тонн;
    • Красноярский край — 51 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Тамбовская область — рост на 29% (обеспечен за счет наращивания в 1,6 раза перевозок нефтяных грузов);
    • Орловская область — рост на 16% (благодаря увеличению погрузки зерна на 21%) и Республика Саха (Якутия) – рост 15,5% за счет наращивания объемов отправки угля,
    • Чеченская Республика – рост 12% (рост за счет увеличения погрузки нефтяных и строительных грузов).

    Фото: телеграм-канал РЖД


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