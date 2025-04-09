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Cборный груз из Московской области в ОАЭ
09.04.2025

Финансовые и операционные показатели FESCO за 2024 год

    • Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за 2024 год по МСФО.

    Как сообщили SeaNews в группе, по итогам 2024 года выручка выросла на 8% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года до 185 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 54,5 млрд рублей, на 2% выше уровня 2023 года.

    Соотношение чистый долг / EBITDA осталось на рекордно низком уровне 0,5х на 31.12.2024г. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2024 года снизился с 24 809 млн рублей до 24 270 млн рублей в сравнении с 2023 годом при сумме инвестиций почти 23 млрд рублей в течение отчетного года.

    Чистая прибыль снизилась на 33% до 25,4 млрд рублей. В Группе это связывают:

    • с ростом амортизационных отчислений пропорционально увеличению стоимости активов в результате приобретения новых судов большей вместимости, контейнеров и существенного увеличения парка подвижного состава,
    • с ростом процентных расходов в результате повышения ключевой ставки, а также заключения новых договоров аренды подвижного состава
    • с ростом амортизационных отчислений пропорционально увеличению стоимости активов в результате приобретения новых судов большей вместимости, контейнеров и существенного увеличения парка подвижного состава
    • с ростом расходов по налогу на прибыль в связи с повышение ставки налога на прибыль до 25% с 1 января 2025 года

    По итогам 2024 года за счет увеличения флота, парка фитинговых платформ и контейнеров, а также в результате активной коммерческой работы и расширения географии перевозок FESCO остается одним из крупнейших операторов на Дальнем Востоке России, подчеркнули в группе.

    Перевалка контейнеров в ПАО «ВМТП» увеличилась на 2% до 879 тыс. TEU.

    Объем международных морских перевозок составил 501 тыс. TEU, на 20% выше уровня 2023 года.

    Интермодальные перевозки, несмотря на действующие ограничения со стороны ОАО «РЖД» в связи с приоритезацией отправки экспортных неконтейнерных грузов, выросли на 2% до 635 тыс. TEU, отметили в группе. Объем каботажных морских перевозок снизился на 1% до 104 тыс. TEU.

    Отправки импортных контейнерных поездов на китайском направлении через сухопутные погранпереходы увеличены почти в два раза — до 60 составов в месяц.

    Перевалка генеральных грузов и нефтепродуктов в ВМТП выросла на 2% до 4,88 млн тонн.

    Фото с сайта FESCO


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