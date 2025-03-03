Финансовые показатели CMA CGM за 2024 год

CMA CGM обнародовала финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2024 год.

Итоги 4 квартала

В 4 квартала 2024 года выручка по группе увеличилась на 38,8% к аналогичному периоду 2023 года до 14,7 млрд долларов. Показатель EBITDA вырос в 3,6 раза до 3,6 млрд долларов, чистая прибыль составила 1,5 млрд долларов против чистого убытка 0,09 млрд долларов в 4 квартале 2023 года. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 15,2 проц. пункта до 24,7%.

В сегменте морских перевозок выручка увеличилась на 43,9% до 9,5 млрд долларов, EBITDA – в 4,7 раза до 3 млрд долларов. Объем перевозок составил 5,9 млн TEU, на 7,8% больше, чем в четвертом квартале 2023 года.

В сегменте логистики выручка выросла на 23,5% до 4,8 млрд долларов, EBITDA – на 44,2% до 495 млн долларов.

Выручка от прочих сегментов бизнеса группы (терминального подразделения, CMA CGM Air Cargo, СМИ и других) увеличилась на 67,1% до 917 млн долларов, EBITDA – в 5,7 раза до 165 млн долларов.

Итоги 2024 года

В 2024 году выручка по группе составила 55,5 млрд долларов, на 18% выше по сравнению с 2023 годом. Как отметили в группе, это обусловлено результатами деятельности группы в области контейнерных перевозок.

Показатель EBITDA вырос на 49,3% до 13,5 млрд долларов. Чистая прибыль по группе составил 5,7 млн долларов (+2,1%). Рентабельность по EBITDA увеличилась на 5,1 проц. пункта до 24,2%.

Объем морских перевозок в 2024 году составил 23,6 млн TEU, на 7,8% больше, чем годом ранее.

Выручка в сегменте морских перевозок выросла к аналогичному показателю 2023 года на 16,2% до 36,5 млрд долларов, показатель EBITDA – на 51,9% до 11,2 млрд долларов. Рентабельность по EBITDA составила 30,8%, увеличившись на 7,2 проц. пункта благодаря росту средней выручки за TEU на 7,7% до 1549 долларов.

В сегменте логистики выручка в 2024 году выросла на 20,9% относительно аналогичного показателя 2023 года до 18,4 млрд долларов, показатель EBITDA – на 28,3% до 1,8 млрд долларов. Рентабельность по EBITDA составила 9,6% (+0,6 проц. пункта).

Выручка от прочих сегментов бизнеса группы (терминального подразделения, CMA CGM Air Cargo, СМИ и других) увеличилась на 43,3% до 2,9 млрд долларов, EBITDA – на 87,2% до 441 млн долларов.

Фото: CMA CGM