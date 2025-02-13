РЖД достигли целевого показателя провозной способности

В 2024 году был выполнен рекордный объем инвестиционной программы ОАО «РЖД». Он составил почти 1,5 трлн рублей. Как сообщает пресс-служба Минтранса, такие данные привел генеральный директор компании Олег Белозеров на итоговом заседании правления ОАО «РЖД» за 2024 год под председательством заместителя председателя правительства Виталия Савельева.

По словам О.Белозерова, за шесть лет объем инвестпрограммы вырос в 2,8 раза и достиг рекордного максимума. Суммарно инвестпортфель компании за период с 2018 по 2024 год составил свыше 5,6 трлн рублей. Финансирование проектов обновления инфраструктуры увеличилось более чем в два раза с 2018 года.

За 6 лет провозные возможности к портам Северо-Западного бассейна увеличились на 5,5% – до 145,6 млн тонн, к портам Азово-Черноморского бассейна выросли в 1,5 раза – до 125,1 млн тонн, БАМа и Транссиба по контрольному сечению увеличились в 1,5 раза – до 180 млн тонн. В Центральном транспортном узле объём перевозок превысил 833 млн пассажиров с ростом к 2018 году более чем на 11%.

В свою очередь, В.Савелеьев отметил, что сейчас перед «РЖД» стоят не менее амбициозные задачи. Во исполнение майского указа президента правительство завершило формирование национального проекта «Эффективная транспортная система», в составе которого железнодорожному транспорту отводится важная роль. Для достижения роста объемов перевозок по международным транспортным коридорам в 1,5 раза предусмотрено продолжение развития подходов к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов и инфраструктуры Восточного полигона железных дорог, продолжается работа над реализацией проекта ВСМ.

«По итогам 2024 года на долю железнодорожного транспорта пришлось 83% грузооборота и около 28% пассажирооборота всей транспортной системы страны», – сказал он.

Фото: телеграм-канал Минтранса России