Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«РЖД Логистика» доставила тяжеловесное оборудование из КНР
23.09.2025

«РЖД Логистика» доставила тяжеловесное оборудование из КНР

    • Компания «РЖД Логистика» завершила доставку первых двух из шестнадцати комплектов уникального тяжеловесного оборудования из Китая в рамках проведения модернизации двух производственных объектов крупнейшего предприятия металлургической отрасли России. Вес каждого комплекта составил более 300 тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Проект отличался исключительной сложностью как с технической, так и с административной точек зрения. В рамках реализации проекта специалистами компании был осуществлен замер оборудования на производстве в Тайане (КНР), далее разработан детальный мультимодальный маршрут, сочетающий автомобильные и железнодорожные перевозки.

    Ключевым моментом ввиду инфраструктурных ограничений станции Забайкальск стала необходимость согласования условий погрузки оборудования на станции Маньчжурия между администрациями Забайкальской и Харбинской железных дорог. Для решения этого вопроса АО «РЖД Логистика» разработало «Временную технологию организации перевозок проектных грузов в направлении Китай – Россия с погрузкой их на вагоны-транспортеры колеи 1520 мм на станции Маньчжурия «Китайских железных дорог». Технология предусматривает возможность погрузки проектных грузов массой свыше 100 тонн, но не превышающих 4-й нижней, 4-й боковой и 3-й верхней степеней негабаритности, в вагоны-транспортеры колеи 1520 мм на станции Маньчжурия.

    Специалистами компании был реализован целый комплекс мероприятий по разработке и согласованию схем размещения и крепления груза в соответствии с правилами ОАО «РЖД» и ГК «КЖД», организации подачи и приема вагонов под погрузку, перегрузке с применением специальной крановой техники и под контролем собственных экспертов, согласованию и оформлению перевозочных документов. Кроме того, в пути следования был организован не только диспетчерский контроль движения, но и контроль (поддержание) давления в самом оборудовании.

    «Успешный запуск данного проекта стал результатом двухлетней подготовки. Несмотря на все вызовы, нам удалось не только разработать оптимальный маршрут, но и в установленные сроки согласовать его со всеми регулирующими органами двух стран, обеспечив беспрепятственную доставку важного для заказчика оборудования». – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Олег Полеев.

    Фото: «РЖД Логистика»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2025
    Вырастут ли цены на контейнеры — 4
    Ожидаемого роста цен на контейнерные перевозки из Китая в Россию в начале текущего года не произошло.
    КитайКонтейнерыПрогнозроссийский рынок
    0
    01.07.2025
    Первое в мире демонстрационное судно на чистом аммиаке
    Совершило первое плавание в Китае
    АммиакКитайнулевые выбросыЭкология
    0
    31.03.2025
    Регулярный поезд из Китая на Москву
    FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Уху в Москву.
    FESCO КитайКонтейнерный поездМосква
    0
    10.04.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 15, 2025
    Ставки стоят на месте с начала года
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокзерновыеКитай
    0
    21.02.2025
    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, январь 2025
    В первом месяце этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 3,5 млн тонн грузов.
    запрет на экспортКитайПогранпереходыРЖД
    0
    12.02.2025
    Первый прямой грузовой поезд из Китая в Афганистан
    10 февраля из Чунцина в Хайратон (Афганистан) отправился первый прямой грузовой поезд,
    АфганистанЖелезная дорогаКитайПоезд
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.09.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 4,8%
    22.09.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2025 в деталях
    22.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2025
    19.09.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2025
    19.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 38, 2025
    18.09.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 вырос на 25,2%
    Госрегулирование Показать всё
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •