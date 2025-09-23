«РЖД Логистика» доставила тяжеловесное оборудование из КНР

Компания «РЖД Логистика» завершила доставку первых двух из шестнадцати комплектов уникального тяжеловесного оборудования из Китая в рамках проведения модернизации двух производственных объектов крупнейшего предприятия металлургической отрасли России. Вес каждого комплекта составил более 300 тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект отличался исключительной сложностью как с технической, так и с административной точек зрения. В рамках реализации проекта специалистами компании был осуществлен замер оборудования на производстве в Тайане (КНР), далее разработан детальный мультимодальный маршрут, сочетающий автомобильные и железнодорожные перевозки.

Ключевым моментом ввиду инфраструктурных ограничений станции Забайкальск стала необходимость согласования условий погрузки оборудования на станции Маньчжурия между администрациями Забайкальской и Харбинской железных дорог. Для решения этого вопроса АО «РЖД Логистика» разработало «Временную технологию организации перевозок проектных грузов в направлении Китай – Россия с погрузкой их на вагоны-транспортеры колеи 1520 мм на станции Маньчжурия «Китайских железных дорог». Технология предусматривает возможность погрузки проектных грузов массой свыше 100 тонн, но не превышающих 4-й нижней, 4-й боковой и 3-й верхней степеней негабаритности, в вагоны-транспортеры колеи 1520 мм на станции Маньчжурия.

Специалистами компании был реализован целый комплекс мероприятий по разработке и согласованию схем размещения и крепления груза в соответствии с правилами ОАО «РЖД» и ГК «КЖД», организации подачи и приема вагонов под погрузку, перегрузке с применением специальной крановой техники и под контролем собственных экспертов, согласованию и оформлению перевозочных документов. Кроме того, в пути следования был организован не только диспетчерский контроль движения, но и контроль (поддержание) давления в самом оборудовании.

«Успешный запуск данного проекта стал результатом двухлетней подготовки. Несмотря на все вызовы, нам удалось не только разработать оптимальный маршрут, но и в установленные сроки согласовать его со всеми регулирующими органами двух стран, обеспечив беспрепятственную доставку важного для заказчика оборудования». – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Олег Полеев.

Фото: «РЖД Логистика»