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На глобальном рынке контейнерных перевозок пессимистические настроения
26.02.2025

На глобальном рынке контейнерных перевозок пессимистические настроения

    • Глобальный рынок контейнерных перевозок сильно пострадает, в случае если президент США Дональд Трамп введет предложенные Торговым представительством США повышенные сборы размером до 1,5 млн долларов в отношении судов китайского производства или оперируемых китайскими компаниями, сообщает Splash. Ожидается, что Трамп примет решение в течение месяца. А пока аналитики пытаются спрогнозировать, что будет с рынком.

    По подсчетам Jefferies, если сбор в размере 1,5 млн долларов за заход в порт США будет введен, это увеличит ставку фрахта на 150 долларов за TEU или 300 долларов за FEU. Таким образом, ставки фрахта на направлении порты Китая – Лос-Анжелес вырастут с 3 тыс. долларов до 3,3 тыс. долларов за 40-футовый контейнер. Стоимость перевозки грузовой партии груза крупнотоннажным нефтяным танкером из Мексиканского залива в Китай сегодня оценивается в 8,3 млн долларов, или 4,20 доллара за баррель. Если сбор в 1,5 млн будет введен, эта сумма вырастет до 4,95 доллара за баррель.

    Голландский банк ING заявил, что в случае если Трамп одобрит 1,5-миллионную «надбавку», глобальные цепочки поставок настигнет волновой эффект, также это повлияет «доверие инвесторов и международные отношения, создавая еще бОльшую неопределенность в будущем, ведь сейчас компании и так борются за надежность расписания на фоне новых сбоев и роста затрат».

    «Ежедневно разворачивается шоу «Трамп 2.0», его отдельные посты двигают рынок. И мы могли бы прекратить попытки делать какие-либо достоверные прогнозы относительно баланса спрос и предложения. Неутешительные спотовые доходы приводят к пессимистичным настроения в шиппинге, пока мы ищем бОльшей ясности в отношении геополитических, торговых и социальных угроз», – отмечает судовой брокер Hartland Shipping.

    Китай за последнее десятилетие выбился в лидеры судостроения. Еще недавно доля китайских верфей в мировом портфеле заказов составляла 10%, а сегодня – две трети, тогда как у США – 1%.

    «США сотрудничают с корейскими и японскими судостроителями в запоздалой попытке поддержать свой пришедший в упадок сектор судостроения. В свою очередь, представитель Министерства торговли Китая в Пекине подчеркнул, что «меры США не только не оживят судостроительную промышленность страны, но и приведут к повышению стоимости доставки на смежных маршрутах, усугубят внутреннюю инфляцию, снизят глобальную конкурентоспособность американских товаров и нанесут ущерб интересам портовых операторов и докеров», – пишет издание.

    Напомним, Торговое представительство США предложило жесткую комплексную структуру сборов, которая ударит по карману операторов:

    • за каждый заход в порт США любого судна, эксплуатируемого китайскими компаниями, будет взиматься сбор в размере либо 1 млн долларов за судно любого размера, от буксиров до крупнотоннажных судов, либо 1 тыс. долларов за тонну дедвейта (что намного дешевле);
    • за каждый заход в порт США любого судна, построенного в Китае, но эксплуатируемого некитайскими компаниями, будет взиматься сбор в размере до 1 млн долларов США в зависимости от доли судов, построенных в Китае, во флоте этого оператора;
    • операторы, заказывающие новые суда в Китае, будут платить дополнительные сборы в размере до 1 млн долларов за каждый заход в порты США;
    • если оператор владеет судном, построенным в США, каждый заход этого судна в порт в США может стать основанием для компенсации в размере до 1 млн. (при этом конкретные данные о минимальном размере судна, объеме груза, дальности рейса или продолжительности захода в порт Торговым представительством США не были предоставлены).

    Фото: порт Чарльстон


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