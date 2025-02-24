Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Китаец»? Плати миллион
24.02.2025

«Китаец»? Плати миллион

    • После жалобы отраслевых профсоюзов на «недобросовестную конкуренцию» Китая в судоходстве и судостроении Торговое представительство США предложило ввести высокие сборы за заходы в американские порты судов, построенных и эксплуатируемых в Китае. Таким образом власти США хотят повлиять на экономику контейнерных перевозок на национальном рынке, сообщает Maritime Executive.

    «Судостроительный сектор Китая, контролируемый государством, доминирует на мировом рынке нового тоннажа. Китай по некоторым показателям является ведущей страной-судовладельцем. Десятилетия льготного финансирования и государственной поддержки позволили китайским верфям строить тоннаж по ценам, с которыми не могут сравниться другие международные конкуренты», — пишет издание.

    «Торговый представитель США определил, что стремление Китая добиться доминирования в секторах морского судоходства, логистики и судостроения является необоснованным, обременяет или ограничивает торговлю США, а потому является основанием для принятия мер», — цитирует Maritime Executive заявление Торгового представительства, адресованное в Федеральный регистр США.

    Закон о торговле, принятый в США в 1974 году, наделяет президента страны полномочиями для принятия мер в отношении стран, которые «применяют недобросовестную торговую практику».

    Таким образом, предлагается комплексная и жесткая структура сборов, которая ударит по карману операторов:

    • за каждый заход в порт США любого судна, эксплуатируемого китайскими компаниями, будет взиматься сбор в размере либо 1 млн долларов за судно любого размера, от буксиров до крупнотоннажных судов, либо 1 тыс. долларов за тонну дедвейта (что намного дешевле);
    • за каждый заход в порт США любого судна, построенного в Китае, но эксплуатируемого некитайскими компаниями, будет взиматься сбор в размере до 1 млн долларов США в зависимости от доли судов, построенных в Китае, во флоте этого оператора;
    • операторы, заказывающие новые суда в Китае, будут платить дополнительные сборы в размере до 1 млн долларов за каждый заход в порты США;
    • если оператор владеет судном, построенным в США, каждый заход этого судна в порт в США может стать основанием для компенсации в размере до 1 млн. (при этом конкретные данные о минимальном размере судна, объеме груза, дальности рейса или продолжительности захода в порт Торговым представительством США не были предоставлены).

    Торговое представительство также внесло «амбициозное» предложение о требовании, чтобы все бОльший процент экспорта США перевозился судами под национальным флагом.

    Фото: порт Чарльстон


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2025
    Первый прямой грузовой поезд из Китая в Афганистан
    10 февраля из Чунцина в Хайратон (Афганистан) отправился первый прямой грузовой поезд,
    АфганистанЖелезная дорогаКитайПоезд
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025
    Ставки на прежнем уровне
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    21.02.2025
    Finished with engines
    «Соединенные Штаты» затопят
    пассажирские судаСШАуникальное судно
    0
    21.01.2025
    США хотят вернуть контроль над Панамским каналом
    Комментарий Директора Латиноамериканского департамента МИД России А. Щетинина
    заявлениеМексиканский заливМИД РФПанамский канал
    0
    11.02.2025
    Корейские верфи в январе этого года получили 62% мировых заказов
    По тоннажу
    20242025КитайКонкуренция
    0
    21.01.2025
    Грузооборот речных портов Китая в январе-ноябре 2024
    Речные порты Китая обработали 36% всех грузов
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.02.2025 Три казахстанско-китайских жд терминала планирует открыть в этом году
    24.02.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2025
    21.02.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 8 неделя 2025
    21.02.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 вырос на 35,6%
    20.02.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях
    20.02.2025 Zhonggu запускает сервис в Индию и Вьетнам
    Госрегулирование Показать всё
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    20.02.2025 Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
    18.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •