«Китаец»? Плати миллион

После жалобы отраслевых профсоюзов на «недобросовестную конкуренцию» Китая в судоходстве и судостроении Торговое представительство США предложило ввести высокие сборы за заходы в американские порты судов, построенных и эксплуатируемых в Китае. Таким образом власти США хотят повлиять на экономику контейнерных перевозок на национальном рынке, сообщает Maritime Executive.

«Судостроительный сектор Китая, контролируемый государством, доминирует на мировом рынке нового тоннажа. Китай по некоторым показателям является ведущей страной-судовладельцем. Десятилетия льготного финансирования и государственной поддержки позволили китайским верфям строить тоннаж по ценам, с которыми не могут сравниться другие международные конкуренты», — пишет издание.

«Торговый представитель США определил, что стремление Китая добиться доминирования в секторах морского судоходства, логистики и судостроения является необоснованным, обременяет или ограничивает торговлю США, а потому является основанием для принятия мер», — цитирует Maritime Executive заявление Торгового представительства, адресованное в Федеральный регистр США.

Закон о торговле, принятый в США в 1974 году, наделяет президента страны полномочиями для принятия мер в отношении стран, которые «применяют недобросовестную торговую практику».

Таким образом, предлагается комплексная и жесткая структура сборов, которая ударит по карману операторов:

за каждый заход в порт США любого судна, эксплуатируемого китайскими компаниями, будет взиматься сбор в размере либо 1 млн долларов за судно любого размера, от буксиров до крупнотоннажных судов, либо 1 тыс. долларов за тонну дедвейта (что намного дешевле);

за каждый заход в порт США любого судна, построенного в Китае, но эксплуатируемого некитайскими компаниями, будет взиматься сбор в размере до 1 млн долларов США в зависимости от доли судов, построенных в Китае, во флоте этого оператора;

операторы, заказывающие новые суда в Китае, будут платить дополнительные сборы в размере до 1 млн долларов за каждый заход в порты США;

если оператор владеет судном, построенным в США, каждый заход этого судна в порт в США может стать основанием для компенсации в размере до 1 млн. (при этом конкретные данные о минимальном размере судна, объеме груза, дальности рейса или продолжительности захода в порт Торговым представительством США не были предоставлены).

Торговое представительство также внесло «амбициозное» предложение о требовании, чтобы все бОльший процент экспорта США перевозился судами под национальным флагом.

Фото: порт Чарльстон