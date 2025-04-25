Китайский автоконцерн принял самый большой автомобилевоз в мире

Верфь China Merchants Jinling Shipyard передала заказчику – китайскому автоконцерну BYD – автомобилевоз PCTC «BYD Shenzhen». Церемония прошла 22 апреля в городе Ичжэн, провинция Цзянсу. Судно названо в честь города, где находится штаб-квартира BYD.

Вместимость «BYD Shenzhen» – 9,2 тыс. CEU (условных легковых автомобилей), это на 100 больше, чем у судов класса Aurora Höegh Autoliners, которые до этого были самыми большими автмобилевозами в мире.

Длина автомобилевоза составляет 219,9 м, на 20 м больше, чем у класса Aurora Höegh Autoliners, ширина – 37,7 м (практически такая же), осадка – 9 м (почти на метр меньше), скорость – 18,5 узла (на 4 узла больше). Главные двигатели работают на СПГ (у судов Höegh Autoliners есть еще солнечные панели).

По информации Shenzhen Daily, на этой неделе «BYD Shenzhen» должен завершить погрузку и отправить в Бразилию.

В 2024 году экспортные продажи BYD составили 417, 2 тыс. автомобилей. В том числе в Бразилии было продано 76,7 тыс. единиц, на 328% больше, чем годом ранее.

«BYD Shenzhen» – четвертое собственное судно BYD. В настоящее время, по информации Baird Maritime, на разных стадия строительства находятся еще два однотипных судна, которые должны быть сданы в течение этого года.

На сегодня в экспортных перевозках компании задействовано три ро-ро судна «Explorer No. 1», «Changzhou» и «Hefei». С начала года ими перевезено 25 тыс. автомобилей производства BYD.

Фото: Shenzhen Daily