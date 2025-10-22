Информационно-аналитическое агентство
Снижение цен и фокус на России: что происходит в китайской логистике
22.10.2025

Снижение цен и фокус на России: что происходит в китайской логистике

    • Недавно в китайском Шэньчжэне прошла выставка SCM Fair / CILF – крупнейшее событие логистического рынка Азии, где свои экспозиции представляют основные игроки в сфере перевозок, складского дела, логистических и технологических решений. Своими наблюдениями и ключевыми инсайтами по итогам выставки делится Михаил Дьяконов, учредитель и CEO логистической компании «Фрэйт Логистик Групп».

    Снижение цен и фокус на России: что происходит в китайской логистикеВ первую очередь в глаза бросается главная тенденция 2025 года – падение ставок на контейнерные перевозки из Азии в Европу. По ряду индексов стоимость доставки 40-футового контейнера в североевропейские порты опустилась до минимальных значений за последние несколько лет и составляет немногим более 1 000 долларов США. Для сравнения, в 2024 году стоимость варьировалась в коридоре 3 100-3 400 долларов.

    Столь значительное снижение отражает не только ослабление спроса, но и усиливающуюся конкуренцию среди перевозчиков, особенно на фоне стагнации в производственном секторе и переизбытка мощностей.

    Второй важный фактор – падение прибыльности китайских логистических компаний. Перенасыщенный рынок и давление со стороны клиентов заставляют компании искать любые возможности для сокращения расходов. В результате многие операторы вынуждены экономить на ключевых статьях затрат, что нередко приводит к снижению качества услуг и росту операционных рисков.

    Одним из последствий такой экономии стал дефицит квалифицированных кадров. Многие компании нанимают сотрудников без опыта и обучают их «в процессе». Подобная практика позволяет удерживать затраты на приемлемом уровне, но снижает устойчивость цепочек поставок и приводит к ухудшению качества обслуживания клиентов.

    При всем этом, несмотря на общие сложности, российский рынок остается в поле интереса китайских компаний. Некоторые из них уже открыли филиалы в России, другие готовят соответствующие шаги. Это движение объясняется не только желанием экономии, но и стремлением закрепиться на рынке, который сохраняет транспортную активность и является привлекательным для азиатских поставщиков.

    Наконец, отдельное направление трансформации – создание дочерних компаний для работы с Россией. Такой подход позволяет крупным китайским операторам разделять риски: основной бизнес продолжает работать с глобальными клиентами, а отдельные юрлица обеспечивают взаимодействие с российскими партнерами, не ставя под угрозу контракты материнской структуры. С помощью этого механизма китайские компании уходят от риска попадания под вторичные санкции, введенные Западом против России.

    Можно заключить, что азиатская логистика вступила в новую фазу адаптации. Рынок становится менее прибыльным, но более гибким: компании ищут баланс между сокращением издержек и сохранением качества. Для России же эта ситуация выглядит оптимистично: стоимость перевозок стала ниже, что позволяет российскому бизнесу уменьшить издержки на доставке грузов, а также продолжать сотрудничество с азиатскими партнерами в условиях санкционного давления.

    Фото: Фрэйт Логистик Групп

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

