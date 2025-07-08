Первая в этом году партия крупногабаритного груза для Амурского ГХК

По водным путям Амурского бассейна продолжается доставка крупногабаритных тяжеловесных грузов для строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) в районе города Свободный Амурской области, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Первая партия оборудования была доставлена по реке Зея из китайского порта Хэйхэ 1 июля. Груз перевезли на баржебуксирном составе, состоящем из буксира БТ-662 и баржи «Хума».

По участку реки Зея от 45 до 100 км с большим количеством перекатов проводку на обстановочных судах осуществляли специалисты Благовещенского филиала Администрации «Амурводпуть».

Для этого с открытия навигации установили навигационные знаки обозначения судовых ходов, выполнили промерные и тральные работы.

В мае и июне силами русловой изыскательской партии РИП-3 и отряда АО «Ленгидропроект» выполнили изыскательские и гидрографические работы на всем протяжении затруднительных участков.

По результатам промеров и материалам изысканий обстановочные бригады выполнили перестановки береговых и плавучих навигационных знаков для переносов судовых ходов по наибольшим глубинам. На лимитирующем перекате Верхний Чертов огород дноуглубительные работы выполняет земснаряд «Цимлянский».

Также 2 июля в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре буксиром ОТА-819 АО по водным путям Нижнего Амура доставили баржу МП-2801 с грузом для Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Уже 3 июля к транспортировке баржи по Среднему Амуру до Благовещенска приступил буксир РТ-689.

На рейде №3 порта Хабаровск произвели осмотр баржи МП-2801. Капитану буксира вручили откорректированную навигационную карту реки Зея от Благовещенска до 212 км.

Фото: Росморречфлот