О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 2

Какие тренды наблюдаются на рынке сейчас, каковы причины происходящего, как скажется повышение тарифов со стороны США на жд перевозках из Китая в Россию SeaNews рассказала Вероника Белецкая, специалист по управлению клиентским опытом компании EASTEX.

Как Вы оцениваете ситуацию на рынке контейнерных перевозок между Китаем и РФ?

Мы внимательно мониторим происходящее, и в настоящее время картина складывается позитивная. В частности, в морских перевозках значительно улучшилась ситуация с порожними контейнерами по сравнению со вторым полугодием 2024 года, когда остро ощущалась нехватка оборудования. Упростилось и бронирование, и получение свободных мест на судах, сократились сроки ожидания, ставки на морской фрахт снизились.

Растет интерес клиентов к железнодорожным перевозкам из Китая в Россию. На наш взгляд, это связано как с привлекательной стоимостью услуг, так и с высокой скоростью перевозки до конечной точки. На текущий момент средний срок доставки сократился до трех недель, тогда как ранее он мог достигать нескольких месяцев. Ставки фрахта на этом направлении также значительно упали.

Ранее эксперты говорили о снижении ставок на всех видах транспорта и прогнозировали стабилизацию ситуации в марте. Как сейчас ведут себя ставки?

В течение последних двух месяцев произошло существенное снижение ставок фрахта. Морские перевозки из Китая в Россию подешевели более чем в два раза, что связано с низким спросом со стороны импортеров и недостатком грузовой базы. Сейчас ставка на 40-футовый контейнер на Владивосток составляет в среднем 1600 долларов.

Цены на отправку контейнеров из Китая в Россию по железной дороге достигли минимального значения за последние годы: по основным направлениям средняя стоимость отправки 40-футового контейнера составляет 4300-5200 долларов. Для сравнения, в пик пандемии ставки доходили до 13-15 тыс. долларов.

Мы прогнозируем стабилизацию и даже, возможно, рост ставок во второй половине мая в связи с увеличением спроса и благоприятным курсом юаня. И есть опасения, что уже в ближайшем будущем из-за повышенного спроса возникнет нехватка транспортного оборудования и мест на судах.

Какова динамика объемов перевозок на этом направлении (прямое жд, мультимодальные)?

В начале 2025 года объемы контейнерных перевозок из Китая в Россию – как через порты, так и через сухопутные погранпереходы – снизились на 8-9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На динамику спроса влияет внешнеэкономическая обстановка. Предполагаем, что многие компании откладывают решения о крупных заказах в ожидании нормализации политической ситуации. Рынок находится в стадии адаптации к новым экономическим реалиям, поэтому и происходят такие колебания объемов и ставок.

Не ожидаете ли Вы в связи с повышением тарифов в США роста перевозок по жд на направлении Китай – Европа и сокращения окон, которые Китайские железные дороги дают российским операторам, как было в прошлом году?

Да, возможно, повышение тарифов в США приведет к перераспределению грузопотоков между видами транспорта и направлениями маршрутов. Насколько сильно это повлияет на железнодорожные перевозки по направлению Китай – Европа и на сокращение окон для РФ, зависит от нескольких факторов.

Железнодорожные маршруты, проходящие через Россию, — это альтернатива морским перевозкам в условиях нестабильной политической обстановки. Однако санкции и ограниченная инфраструктура тормозят рост объёмов. Китайские операторы в ожидании повышения спроса на ж/д увеличивают число окон для РФ. Но спрос зависит от экономики и конкурентной среды. При высокой конкуренции в судоходстве и росте тарифов будут увеличиваться и объемы железнодорожных перевозок. В итоге это приведет к временному дефициту транспорта и сокращению доступных окон для операторов.

Поэтому фактически повышение тарифов влияет на железнодорожные перевозки комплексно. Точный прогноз зависит от мировой экономики, состояния инфраструктуры и политической ситуации.

Какие тренды Вы можете отметить на этом рынке?

В 2025 году контейнерные перевозки из Китая в Россию демонстрируют три ключевых тренда, которые кардинально меняют логистическую картину.

Первый тренд — это стремительный рост железнодорожных перевозок – на 20-25% за первый квартал, обусловленный высокой устойчивостью к санкционному давлению, беспрецедентной скоростью доставки в сравнении с морем и активно развивающейся ж/д инфраструктурой.

Второй — это критическая перегруженность дальневосточных портов, нехватка ж/д платформ и, вследствие этого, задержка отправок. Несмотря на инвестиции в расширение терминалов, эти проблемы сохранятся как минимум до 2026 года.

И третий тренд — большие изменения в структуре грузов. Растет спрос на промышленные товары, например, объем перевозок оборудования для заводов в январе-марте увеличился на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года, автокомпонентов для китайских автопроизводителей в России – на 20%. Одновременно из-за насыщения рынка и развития локального производства сокращается доля потребительских товаров. Так, электроники и одежды за первый квартал ввезено на 5-7% меньше, чем за тот же период 2024 года. В результате бизнес-сегмент (B2B) теперь составляет 70% грузопотока, значительно опережая потребительские поставки (B2C).

Фото: EASTEX

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