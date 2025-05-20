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Апрельский рекорд FESCO
20.05.2025

Апрельский рекорд FESCO

    • Транспортная группа FESCO по итогам апреля 2025 года отправила 82 контейнерных поезда из Китая через сухопутные погранпереходы, что является рекордным значением для Группы.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года Группа увеличила количество поездов из КНР более чем в два раза. Объем перевозок составил 7,6 тысячи TEU.

    Больше всего контейнерных поездов (72%) было отправлено через пограничные переходы Республики Казахстан Достык и Алтынколь, остальные 28% проишло через пункт пропуска Замын-Ууд (Монголия).

    Железнодорожные перевозки из КНР FESCO организует в сотрудничестве с китайскими платформенными и агентскими компаниями. Основными городами отправки стали Сиань, Чунцин, Хэфэй, Туншань, Цзэнчэн, Гуанчжоу, а также Чэнду, откуда у Группы трижды в месяц отправляется публичный контейнерный поезд в Москву через Монголию в рамках сервиса FESCO Asia Landborder Shuttle (FALB).

    В апреле составы с контейнерами преимущественно прибывали на станции Ворсино (Калужская область), Силикатная, Белый Раст, Селятино, Электроугли (Московская область), Кольцово (Екатеринбург), а также Колядичи (Республика Беларусь).

    Фото: FESCO


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