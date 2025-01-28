В США раскрыли схему контрабанды товаров из Китая через порты

В США раскрыли схему контрабанды китайских товаров через порты Лос-Анжелес и Лонг-Бич на сумму 130 млн долларов, сообщает Maritime Executive. В преступном сговоре уличили руководителей логистических и транспортных компаний, владельцев складов, а также водителей большегрузов. Всего по делу арестовано 8 человек, им выдвинуто обвинение. Еще один – в бегах.

«Злоумышленники вывозили контейнеры из портов на склады, контролируемые сообщниками. На своих объектах они ломали пломбы, вскрывали контейнеры и вывозили товар. Затем преступники наполняли контейнеры чем-то другим и прикрепляли поддельные пломбы, чтобы замаскировать факт вскрытия. После этого контейнеры доставляли на место досмотра – в пункты таможенного и пограничного контроля», — пишет издание.

Таким образом преступники действовали с августа 2023 года по июнь 2024 года. Факт мошенничества раскрыли во время проведения одной из инспекции. Согласно обвинительному заключению, летом 2024 года во время обыска только одного из складов, которые использовали преступники, было изъято товаров на 20 млн долларов – это обувь, парфюмерия, дорогостоящие сумки, одежда и часы.

Всего же в ходе этой и аналогичных операций по выявлению контрабанды в портах США правоохранительные органы изъяли контрафактных товаров на сумму более 1,3 млрд долларов.

Фото: Maritime Executive / порт Лос-Анжелес