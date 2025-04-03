Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2025: выросла перевалка черных металлов

В феврале 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 9% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 86,2% всего грузооборота, сократился на 7%. Каботаж уменьшился на 15,8%. В импорте было перевалено на 22,1% меньше, чем в феврале 2024 года. Транзит снизился на 84,8%.

Согласно имеющимся официальным данным, в феврале 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 26,8%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в феврале 2025 года доля угля и кокса составляла 44,6%, нефти и нефтепродуктов – 24,6% и 6,1% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,6%.

Самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла на 63,5%. Металлолома было обработано на 52,9% больше, чем годом ранее, оборот черных металлов вырос на 51,2%.

Наиболее значительно, на 58,4% снизился грузопоток цветных металлов. Грузов на паромах перевалили на 38,4% меньше, чем годом ранее, рефгрузов – на 20,7% меньше.

В феврале 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,4%, Владивосток обработал 17,3%, на Ванино приходилось 15,9%.

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