Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузовые поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото в январе-ноябре 2025 года
23.12.2025

Грузовые поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото в январе-ноябре 2025 года

    • В январе-ноябре 2025 года количество грузовых поездов Китай – Европа, прошедших через КПП Эрэн-Хото автономного района Внутренняя Монголия, выросло на 16,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 3 621, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на официальный сайт правительства города Эрэн-Хото.

    КПП Эрэн-Хото является ключевым узлом центрального коридора международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа. В настоящее время через него проходит 74 железнодорожных маршрута Китай – Европа, которые охватывают свыше 70 городов в более чем 10 странах Азии и Европы, а также более 60 городов в Китае.

    При этом номенклатура грузов, перевозимых поездами данной категории, становится все более диверсифицированной. По состоянию на настоящий момент она увеличилась до более чем 10 тыс. позиций, включая автомобили на новых источниках энергии, механическое оборудование высокого ценового сегмента и электронную продукцию.

    Как сообщается, за период с 2013 года, когда через КПП Эрэн-Хото начали ходить поезда Китай – Европа, через него прошло в общей сложности более 21,3 тыс. составов.

    В январе-ноябре 2025 года, по данным госкорпорации «Китайские железные дороги», было отправлено 31,2 тыс. составов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, что 9% больше, чем годом ранее. В ноябре количество отправленных поездов увеличилось на 21% до 1 852.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.05.2025
    Товарооборот Россия – Армения в первом квартале 2025 года
    Поставки из России в Армению снизились на 75%.
    Только для подписчиков
    2025АрменияТоварооборот
    0
    02.07.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2025 в деталях
    Контейнерооборот снизился на 25,1%.
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    03.07.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2025 снизился на 25,1%
    99,6% контейнеров прошли в каботаже.
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    02.07.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2025
    Цены снижаются
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    03.07.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-мае 2025 года
    Снизился на 15,1%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0
    12.11.2025
    Все порты Финляндии, 8 месяцев 2025
    Экспортный контейнеропоток вырос на 10%.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыФинляндия
    0


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.12.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%
    22.12.2025 Первые контейнеры на терминале в Пионерском
    22.12.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    22.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2025
    19.12.2025 Сформированы сквозные ставки для западного маршрута МТК «Север – Юг»
    19.12.2025 РЖД модернизировали контейнерный терминал в Уссурийске
    Госрегулирование Показать всё
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    16.12.2025 Продлен срок упрощенного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •