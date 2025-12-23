Грузовые поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото в январе-ноябре 2025 года

В январе-ноябре 2025 года количество грузовых поездов Китай – Европа, прошедших через КПП Эрэн-Хото автономного района Внутренняя Монголия, выросло на 16,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 3 621, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на официальный сайт правительства города Эрэн-Хото.

КПП Эрэн-Хото является ключевым узлом центрального коридора международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа. В настоящее время через него проходит 74 железнодорожных маршрута Китай – Европа, которые охватывают свыше 70 городов в более чем 10 странах Азии и Европы, а также более 60 городов в Китае.

При этом номенклатура грузов, перевозимых поездами данной категории, становится все более диверсифицированной. По состоянию на настоящий момент она увеличилась до более чем 10 тыс. позиций, включая автомобили на новых источниках энергии, механическое оборудование высокого ценового сегмента и электронную продукцию.

Как сообщается, за период с 2013 года, когда через КПП Эрэн-Хото начали ходить поезда Китай – Европа, через него прошло в общей сложности более 21,3 тыс. составов.

В январе-ноябре 2025 года, по данным госкорпорации «Китайские железные дороги», было отправлено 31,2 тыс. составов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, что 9% больше, чем годом ранее. В ноябре количество отправленных поездов увеличилось на 21% до 1 852.

Фото: Xinhua