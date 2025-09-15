Экспортные перевозки удобрений по жд, 8 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 8 месяцев 2025 года выросли на 23,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 28,2 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 23,6 млн тонн, на 22% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было отправлено 20,9 млн тонн (+25,5%), Юга – 2,7 млн тонн (+1,7%).

Через погранпереходы на экспорт было перевезено 4,6 млн тонн, на 33,3% больше, чем за первые 8 месяцев 2024 года.

Всего в январе-августе 2025 года на сети железных дорог было погружено 46,9 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (12,6 млн тонн, +3%), Мурманской области (10,2 млн тонн, +1,1%) и Вологодской области (4,1 млн тонн, +22,5%).

