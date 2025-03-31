Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале сократился на 15,1%

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 15,1% относительно показателя февраля 2024 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 13%, импорт – на 17,3%. В каботаже было перевалено 28 TEU.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2025 года соответствовала 17,9%.
Груженых контейнеров было обработано на 20,3% меньше, чем в феврале 2024 года. Из общего объема груженых 27,5% приходилось на рефконтейнеры, 72,5% – на сухие.
67,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 32,7% – в экспорте, 0,1% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 0,6%.
В феврале 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск. На порт Кавказ приходилось 0,04%, на Севастополь – 0,01%.
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